شركة كوكاكولا تعاقب مؤسس فيس بوك بهذا القرار

الإثنين 29 يونيو-حزيران 2020 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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في سعي منها لمحاربة العنصرية على الشبكات الافتراضية أعلنت شركة كوكا كولا، العالمية التي تنفق مبالغ طائلة على التسويق والإعلان، أنها ستعلق لمدة 30 يوما على الأقل كل إعلاناتها على كل وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية، فقد صرح رئيس مجلس إدارة شركة المشروبات الغازية في بيان مقتضب للغاية إنه لا مكان للعنصرية في العالم ولا مكان للعنصرية على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الهدف من هذه الخطوة هو دفع مواقع التواصل الاجتماعي إلى اعتماد مزيد من الشفافية والمسؤولية".

وفي الوقت الذي تواجه فيه هذه الشبكات حملة مقاطعة، انضمت إليها ماركات عديدة، لحرمان هذه المواقع من العائدات الإعلانية كوسيلة للضغط عليها كي تحارب بقوة أكبر المحتويات التي تنم عن عنصرية أو كراهية.

وكانت الحملة قد أطلقت بعنوان " ستوب هيت فور بروفيت" أي "لا للكراهية من أجل الربح"، حيث رفعت شعار مقاطعة الإعلان على فيسبوك خلال شهر يوليو المقبل.

وتهدف الحملة إلى الضغط على فيسبوك لإرغامه على إصلاح القواعد المتعلقة بعمل مجموعات تحض على الكراهية أو العنصرية.