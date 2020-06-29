لماذا قام حزب الله اللبناني بتزويج زينب قاسم سليماني بأحد قياداته ؟

الإثنين 29 يونيو-حزيران 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت مصادر إعلامية عربية، اليوم الأحد، عن زواج زينب بنت قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الذي اغتيل بداية العام الحالي بقصف أمريكي في العراق.

وأكدت المصادر الإعلامية نبأ زواج زينب سليماني من رضا صفي الدين ابن رجل الدين والمسؤول الكبير في حزب الله اللبناني، هاشم صفي الدين، خلال الأيام الماضية. بحسب قناة العربية.

ووفقا للعربية، فقد أثار خبر زواج ابنة قاسم سليماني، حالة واسعة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعية الفارسية، موضحة أن بعض الناشطين انتقدوها؛ لأنها لم تنتظر انقضاء سنوية والدها.

وأضاف الناشطون الموالون للنظام الإيراني إن زينب سليماني لم تنتظر أن تمر سنة على مقتل والدها حسب التقاليد المتبعة في إيران، ولكن بارك لها البعض الآخر معتبرين أن هذا التقليد لا أهمية له.

ويرى بعض المعارضين أن زواج زينب سليماني من نجل أحد المسؤولين في حزب الله، مصلحة سياسية؛ بهدف تعزيز العلاقات بين الحزب والسلطات الإيرانية عن طريق المصاهرة.

من جهتها، أكدت وكالة مهر الإيرانية، خبر زواج زينب سليماني من رضا هاشم صفي الدين، نقلا عن زينب عماد مغنية التي قتل والدها القائد العسكري البارز في حزب الله يوم 12 فبراير 2008.

وبحسب الوكالة، فقد تم توجيه الاتهامات من قبل حزب الله إلى إسرائيل باغتيال عماد مغنية، في حين قتل قاسم سليماني يوم 3 يناير/ كانون الثاني، إثر هجوم أميركي بطائرة بدون طيار بالقرب من مطار بغداد.