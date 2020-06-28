تعازينا للشيخ أحمد صالح العيسي بوفاة والده

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تتقدم ”شبكة مأرب برس“ الاعلامية باصدق التعازي والمواساة لنائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية الشيخ/
أحمد صالح العيسي
في وفاة المغفور له بإذن الله
والده الحاج/ صالح العيسي
تغمد الله الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون