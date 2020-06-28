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الطالبة المعجزة.. كفيفة تركية تحفظ القرآن في 12 شهرا

الأحد 28 يونيو-حزيران 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات
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تمكنت طالبة تركية من حفظ القرآن الكريم في 12 شهرا، بعد أن قررت أن تحفظ 11 صفحة يوميا، بالرغم من أنها تعاني من فقدان البصر.

وكتب الصحفي صالح عياد :" طالبة تركية في المرحلة الإعدادية كفيفة تحفظ القرآن الكريم في 12 شهراً، وكانت تحفظ 11 صفحة يوميا".

وكانت وكالة الأناضول قد نشرت على حسابها في تويتر : " حفظت 11 صفحة في يوم واحد أصبح طالبة المدرسة المتوسطة ضعيفة البصر رافزانور ذكرى حافظة للقرآن في 12 شهرًا ". 

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