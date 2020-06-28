”الانتقالي الجنوبي“ يرد على خطاب ”هادي“ ويعلق على وصفه لانصار المجلس بأبنائه مسؤول رفيع يكشف كواليس مايحدث في الرياض.. ”هادي“ سيلتقي ”عيدروس“ والحكومة تتراجع عن تمسكها في البدء بتنفيذ ”الشق العسكري“ بابا المسيحيين في العالم يدعو للصلاة من أجل اليمن ”المرقشي“ يكشف طبيعة الوضع في ”أبين“ بعد توجيهات ”هادي“ توجيه جديد من وزير الحرس الوطني السعودي مسؤول يمني: سقطرى أصبحت خاضعة لسيادة إماراتية كاملة وسيتم فصلها عن اليمن خلال الأيام القادمة سبع فوائد مذهلة للمشي لم تتعرف عليها بعد توقفت عن المطالبة بثأر أبيها وفضلت الزواج ... زينب قاسم سليماني بمن تزوجت وأين وما دور حزب الله في ذلك؟ اصابة حارس مرمي سعودي شهير بكورونا وقف مسئولين بعد تساهلهم في نقل جثمان ضحية كورونا بجرافة .. شاهد
أعلن ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم اماراتيا، الأحد 28 يونيو/حزيران، تمسكه بتنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض، في أول رد منه على خطاب الرئيس ”هادي“.
والسبت، القى الرئيس عبدربه منصور هادي، خطابا في افتتاحية اجتماعه بهيئة مستشاريه، وتناول آخر المستجدات الطارئة في المحافظات الجنوبية.
وقال المتحدث باسم المجلس نزار هيثم: ”نؤكد على أن تنفيذ اتفاق الرياض بشقه السياسي، يأتي كأولوية لقيادة المجلس“، بحسب ما نقلت عنه وسائل اعلام اماراتية.
وجدد هيثم التأكيد على ”التزام المجلس بوقف إطلاق النار، الذي دعت له قوات التحالف العربي، قائلا: ”نجدد التزامنا بإيقاف إطلاق النار، رغم أننا في حالة الدفاع عن النفس، ولم نبدأ الحرب ولا نريدها“.
وأضاف: ”إننا منفتحون على كل الجنوبيين، وعلى كل القوى المعتدلة في الشمال، بما يحقق مصلحة الشعب بالجنوب“.
وردا على سؤال حول استخدام الرئيس هادي مصطلح (أبنائي) أثناء توجيه حديثه للمجلس الانتقالي، قال نزار هيثم: ”علينا التركيز على ما بعد الخطاب، وأن نسعى جاهدين لتنفيذ اتفاق الرياض، بما يحقق أهداف عاصفة الحزم، وإفشال مخططات الميليشيات الحوثية والإخوانية“.
وكان هادي دعا، أمس السبت، من سماهم ”أبناءه“ في المجلس الانتقالي الجنوبي، للعودة إلى مسار تنفيذ اتفاق الرياض.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن الرئيس هادي ”وجه دعوة لأبنائه في المجلس الانتقالي، إلى استغلال الجهود المخلصة والكبيرة، لأشقائنا في المملكة العربية السعودية، من أجل العودة إلى مسار تنفيذ اتفاق الرياض، ودعاهم إلى إيقاف نزيف الدم، وتفويت الفرصة على المتربصين بالشعب اليمني، وإيقاف التصعيد والاعتداءات، والعودة الصادقة والجادة لتنفيذ اتفاق الرياض“.