”الانتقالي الجنوبي“ يرد على خطاب ”هادي“ ويعلق على وصفه لانصار المجلس بأبنائه

الأحد 28 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم اماراتيا، الأحد 28 يونيو/حزيران، تمسكه بتنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض، في أول رد منه على خطاب الرئيس ”هادي“.

والسبت، القى الرئيس عبدربه منصور هادي، خطابا في افتتاحية اجتماعه بهيئة مستشاريه، وتناول آخر المستجدات الطارئة في المحافظات الجنوبية.

وقال المتحدث باسم المجلس نزار هيثم: ”نؤكد على أن تنفيذ اتفاق الرياض بشقه السياسي، يأتي كأولوية لقيادة المجلس“، بحسب ما نقلت عنه وسائل اعلام اماراتية.

وجدد هيثم التأكيد على ”التزام المجلس بوقف إطلاق النار، الذي دعت له قوات التحالف العربي، قائلا: ”نجدد التزامنا بإيقاف إطلاق النار، رغم أننا في حالة الدفاع عن النفس، ولم نبدأ الحرب ولا نريدها“.

وأضاف: ”إننا منفتحون على كل الجنوبيين، وعلى كل القوى المعتدلة في الشمال، بما يحقق مصلحة الشعب بالجنوب“.

وردا على سؤال حول استخدام الرئيس هادي مصطلح (أبنائي) أثناء توجيه حديثه للمجلس الانتقالي، قال نزار هيثم: ”علينا التركيز على ما بعد الخطاب، وأن نسعى جاهدين لتنفيذ اتفاق الرياض، بما يحقق أهداف عاصفة الحزم، وإفشال مخططات الميليشيات الحوثية والإخوانية“.

وكان هادي دعا، أمس السبت، من سماهم ”أبناءه“ في المجلس الانتقالي الجنوبي، للعودة إلى مسار تنفيذ اتفاق الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن الرئيس هادي ”وجه دعوة لأبنائه في المجلس الانتقالي، إلى استغلال الجهود المخلصة والكبيرة، لأشقائنا في المملكة العربية السعودية، من أجل العودة إلى مسار تنفيذ اتفاق الرياض، ودعاهم إلى إيقاف نزيف الدم، وتفويت الفرصة على المتربصين بالشعب اليمني، وإيقاف التصعيد والاعتداءات، والعودة الصادقة والجادة لتنفيذ اتفاق الرياض“.