بابا المسيحيين في العالم يدعو للصلاة من أجل اليمن

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دعا البابا فرنسيس للصلاة من أجل نجاح مؤتمر المانحين القادم حول سوريا، وكذلك من أجل سكان اليمن الذين يعانون من أزمة إنسانية حادة.
وقال البابا فرانسيس في كلمة ألقاها، اليوم الأحد، في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان: "دعونا نصلي من أجل هذا اللقاء الهام (المقرر عقده حول سوريا) حتى ينجح في تحسين الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب السوري، والشعوب المجاورة، وخاصة اللبنانيين، في ظل ما يعيشونه من أزمة اجتماعية وسياسية واقتصادية عميقة".
هذا ومن المقرر أن يعقد وزراء دول الاتحاد الأوروبي يوم 30 يونيو الجاري، اجتماعا سيشارك فيه أيضا ممثل عن الأمم المتحدة وممثلون عن الدول المجاورة لسوريا، التي تستضيف اللاجئين، ومنظمات دولية أخرى، وذلك بهدف معالجة الجوانب السياسية والإنسانية للأزمة السورية.