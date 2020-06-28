”الانتقالي الجنوبي“ يرد على خطاب ”هادي“ ويعلق على وصفه لانصار المجلس بأبنائه مسؤول رفيع يكشف كواليس مايحدث في الرياض.. ”هادي“ سيلتقي ”عيدروس“ والحكومة تتراجع عن تمسكها في البدء بتنفيذ ”الشق العسكري“ بابا المسيحيين في العالم يدعو للصلاة من أجل اليمن ”المرقشي“ يكشف طبيعة الوضع في ”أبين“ بعد توجيهات ”هادي“ توجيه جديد من وزير الحرس الوطني السعودي مسؤول يمني: سقطرى أصبحت خاضعة لسيادة إماراتية كاملة وسيتم فصلها عن اليمن خلال الأيام القادمة سبع فوائد مذهلة للمشي لم تتعرف عليها بعد توقفت عن المطالبة بثأر أبيها وفضلت الزواج ... زينب قاسم سليماني بمن تزوجت وأين وما دور حزب الله في ذلك؟ اصابة حارس مرمي سعودي شهير بكورونا وقف مسئولين بعد تساهلهم في نقل جثمان ضحية كورونا بجرافة .. شاهد
قال مسؤول حكومي، الأحد 28 يونيو/حزيران، إن محافظة أرخبيل سقطرى (شرق)، أصبحت خاضعة لـ"سيادة إماراتية كاملة".
جاء ذلك في تغريدة لمستشار وزير الإعلام مختار الرحبي عبر حسابه في ”تويتر“.
وأوضح ”الرحبي“ أن "الإمارات تعتزم فصل المحافظة عن اليمن، وإنشاء قواعد عسكرية خلال الفترة القادمة تحت ذريعة حمايتها من قطر وتركيا".
كما اتهم الإمارات بـ"السعي إلى التحكم الكامل بالمجالين الجوي والبحري للأرخبيل، والاستيلاء على موارده الطبيعية، ونقل ما يلزمها من نباتات ومعادن وأحجار نادرة إلى أبوظبي".
وفي 19 يونيو/ حزيران الجاري سيطر ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتيا، على مدينة حديبو عاصمة محافظة سقطرى، بعد قتال ضد القوات الحكومية.
وسقطرى، كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من 6 جزر، ويحتل موقعا استراتيجيا في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، قرب خليج عدن.
وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بدعم المجلس الانتقالي الانفصالي لخدمة أهدافها الخاصة في البلاد، لكن عادة ما تنفي أبوظبي صحة هذا الاتهام.