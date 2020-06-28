توقفت عن المطالبة بثأر أبيها وفضلت الزواج ... زينب قاسم سليماني بمن تزوجت وأين وما دور حزب الله في ذلك؟

الأحد 28 يونيو-حزيران 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- وكالات

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نشر الباحث في الشأن الإيراني صورة توثق لزواج زينب قاسم سليماني بأحد قيادي حزب الله اللبناني.

وكتب مجيد الأحوازي على حسابه في تويتر :" زينب سليماني ابنة قاسم سليماني تتزوج اللبناني رضا هاشم نجل هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله لبنان".

وعلق أحد رواد تويتر على نبا زواج ابنة سليماني بالقول : " ذكر أن هاشم صفي الدين هو ابن خالة حسن نصر الله ، يعني بالمصري : آوسرة مع بعتشينا

والصورة التي تم تداولها ، تحمل اسمين "السيد رضا هاشم صفي الدين" و"زينب قاسم سليماني"، كتبا باللون الذهبي تحت صورة للشموع تتوسطها كلمة "حسب" باللغة الإنجليزية.

وكانت وكالة مهر للأنباء شبه الرسمية هي أول وسيلة إعلامية إيرانية تنقل الخبر، وتداول بعدها ناشطون إيرانيون في الساعات الأولى من فجر اليوم، نبأ عن زواج زينب قاسم سليماني من رضا هاشم صفي الدين.

يذكر أنه كان من آخر المشاهد التي ظهرت فيها زينب سليماني وهي تتوسل لحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني مطالبة بثار أبيها قائلة : " أريد عمي حسن يرد على مقتل أبي ويأخذ بأثر دماء أبي من أمريكا".

كما ظهرت زينب سليماني في مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عقب مقتل أبيها ، وهي تتحدث باللهجة اللبنانية.