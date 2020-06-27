ماذا يحدث لجسمك عندما تمنع عنه السكر؟!

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يلعب نظامنا الغذائي دورًا مهمًا للغاية في الحفاظ على صحتنا، لكن عندما نحاول إنقاص الوزن، علينا مراقبة هذا النظام الغذائي.
ويعد السكر هو جزء رئيسي من تلك الأطعمة لكن السكر المعالج أو الصناعي أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن.
ويحدد موقع "تايمز نيوز ناو" ما يحدث في جسم الإنسان، عندما نقوم بتخفيض نسب تناول السكر من نظامك الغذائي.
وأوضحت الدراسات أن التوقف عن تناول السكر، يمكن أن يكون له تأثير مماثل على جسمك لما يحدث عندما يتخلى الناس عن المخدرات.
ويحذر الخبراء من أنه قد يرى الشخص على جسمه أعراض انسحاب مثل الانسحاب عن تناول المخدرات، وأبرز تلك الأعراض:
- الصداع.
- الإرهاق.
- الضباب الدماغي.
- تهيج في الجلد.
- مشاكل في الجهاز الهضمي.
ولكن تدريجيا سيبدأ الإنسان في التكيف على نقص السكر من جسمه، وسيستمر الجسم في حرق السعرات الحرارية للحصول على الطاقة.
وعندما لن يجد الجسم السكر لكي يحرقه، سيبدأ في حركة كميات إضافية من الدهون من الجسد، ما سيؤدي إلى إنقاص الوزن، ولن يخزن الجسم أي دهون إضافية لأنه لن يكون هناك سكر زائد في جسم الإنسان يحتاج إلى تخزينه.