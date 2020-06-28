اصابة حارس مرمي سعودي شهير بكورونا

الأحد 28 يونيو-حزيران 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن البرازيلي مارسيلو غروهي حارس اتحاد جدة إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وأجرى لاعبو نادي اتحاد جدة خلال الأيام القليلة الماضية المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا وذلك قبل العودة للتدريبات اليومية بشكل طبيعي.

وعبر صفحته الرسمية في "إنستغرام" أرفق غروهي مقطعا مرئيا بالإضافة وكتب "أهلا.. أتمنى أنكم بخير، نظرا لكثرة الأسئلة والرسائل التي وصلتني أحببت أن أوضح بأني أجريت فحوصات فيروس كورونا التي طلبها نادي الاتحاد كما قام بها أفراد عائلتي إلا أن نتائجهم جاءت سلبية، أنا في الحجر المنزلي حاليا وسأعود قريبا".

وكانت وزارة الرياضة قد قررت رفع تعليق النشاط بشكل رسمي وعودة الأندية للتدريبات وسط حذر كبير وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

ويستأنف اتحاد جدة يوم السبت تدريباته تحت قيادة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي استعداداً لعودة المنافسات الرياضية بعد توقفها في الفترة الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا. وكان قد وصل المدرب برفقة جوناس دي سوزا ورومارينيو دا سيلفا وبرونو أوفيني وكريم الأحمدي يوم السبت.

وحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الرابع من شهر أغسطس المقبل موعداً لعودة مسابقاته الرياضية للموسم الحالي 2019 - 2020. ويقع نادي الاتحاد في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب فرق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة بعد مرور 22 جولة.