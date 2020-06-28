وقف مسئولين بعد تساهلهم في نقل جثمان ضحية كورونا بجرافة .. شاهد

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أوقفت حكومة ولاية اندرابراديش الهندية السبت مسؤولين إداريين اثنين بالولاية الواقعة جنوبي الهند، عن العمل وسط غضب عارم في أنحاء البلاد نجم عن انتشار صور أظهرت استخدام جرّافة (بلدوزر) لنقل جثمان شخص كان مصاباً بمرض "كوفيد19-" إلى محرقة للجثث.
وأظهرت لقطات بثتها محطات التلفزيون المحلية الحفِّار، وهو يحمل جثمان رجل يبلغ من العمر 70 عاماً، من مدينة بالاسا بالولاية، إلى المحرقة.
وتوفى الرجل في بيته، وعندما شكا الجيران من أن جثمانه يشكل خطراً على الآخرين، تواصلت أسرته مع السلطات المحلية، التي لجأت إلى خطوة استخدام الحفِّار، بحسب ما ذكره أكبر مسؤول إداري بالولاية جيه نيفاس.
وأضاف نيفاس أن إيقاف المسؤولين المحليين الاثنين استند إلى تقاعسهما عن اتباع البروتوكول الخاص بالتعامل مع الجثمان. ونقلت محطة تليفزيون "ان دي تي في" عن مكتب رئيس حكومة الولاية، جاجان ريدي، القول إن التعامل مع الجثمان كان "غير إنساني".