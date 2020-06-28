فتاة شقراء تحول نفسها إلى سوداء - فيديو

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خبرني - قررت مارتينا بيج، 32 عاماً، وهي موديل ألمانية شقراء، أن تدعم الاحتجاجات ضد العنصرية على طريقتها الخاصة، إذ قامت بصبغ جلدها وشعرها باللون الأسود، وحتى غيرت اسمها دعماً منها لقضية السود.