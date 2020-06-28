ما سبب ارتفاع اصابات كورونا في السعودية؟ حصيلة اليوم تلامس 4 آلاف

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل 3989 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 2627 حالة.
وضاعفت وزارة الصحة السعودية خلال الأربعة أشهر الماضية، عدد الفحوصات لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك منذ بداية ظهور الفيروس في المملكة. وكان عدد الفحوصات اليومية بمختلف القطاعات ما يقارب (1000 فحص) يومياً فيما وصل في الوقت الراهن إلى (45 ألف فحص) يومياً.
وضاعفت وزارة الصحة السعودية خلال الأربعة أشهر الماضية، عدد الفحوصات لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك منذ بداية ظهور الفيروس في المملكة.
وكان عدد الفحوصات اليومية بمختلف القطاعات ما يقارب (1000 فحص) يومياً فيما وصل في الوقت الراهن إلى (45 ألف فحص) يومياً ما يفسر ارتفاع حصيلة الاصابات اليومية.
وأبانت الصحة أنها أجرت أكثر من مليون ونصف فحص مخبري لفيروس كورونا في السعودية، بالفحوص المتقدمة بتقنية البلمرة الجزيئية (PCR TEST) وذلك منذ بدء تسجيل أول إصابة وحتى الآن.
كما دشنت الصحة مؤخراً عدداً من المختبرات والوحدات المتخصصة في أنحاء السعودية، والتي أسهمت في إحداث نقلة نوعية وتجويد الخدمة من خلال الحصول على نتائج الاختبارات في فترة قياسية، كما أسهمت في تعزيز الوقاية من فيروس كورونا.
وكانت الصحة السعودية جددت دعوتها إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من الجائحة، مؤكدة على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء طبية أو قماشية أو وضع غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.