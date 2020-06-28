سبع فوائد مذهلة للمشي لم تتعرف عليها بعد توقفت عن المطالبة بثأر أبيها وفضلت الزواج ... زينب قاسم سليماني بمن تزوجت وأين وما دور حزب الله في ذلك؟ اصابة حارس مرمي سعودي شهير بكورونا وقف مسئولين بعد تساهلهم في نقل جثمان ضحية كورونا بجرافة .. شاهد فتاة شقراء تحول نفسها إلى سوداء - فيديو ما سر الكرسي الذي صنعته شركة أرامكو للملك سعود قبل 60 عاما تحالف حقوقي يكشف عن790 سجن حوثي يخفي أرقاما مخيفة من المعتقلين في سجون المليشيات ما سبب ارتفاع اصابات كورونا في السعودية؟ حصيلة اليوم تلامس 4 آلاف نائب رئيس الجمهورية يعزي في وفاة أحد قيادات الجيش الوطني حزب النهضة بتونس ... يكشف عن الشرعية الوحيدة بليبيا
بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد حسين أحمد العفيه السياري الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء.
وأشار نائب رئيس الجمهورية في البرقية التي بعثها إلى الشيخ علوي أحمد العفيه السياري بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية باعتباره أحد الضباط العسكريين الذين قضوا حياتهم في خدمة الوطن والدفاع عن الثورة والجمهورية ومكتسباتهما.
وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.