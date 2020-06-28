نائب رئيس الجمهورية يعزي في وفاة أحد قيادات الجيش الوطني

الأحد 28 يونيو-حزيران 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-مارب

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بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد حسين أحمد العفيه السياري الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء.

وأشار نائب رئيس الجمهورية في البرقية التي بعثها إلى الشيخ علوي أحمد العفيه السياري بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية باعتباره أحد الضباط العسكريين الذين قضوا حياتهم في خدمة الوطن والدفاع عن الثورة والجمهورية ومكتسباتهما.

وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.