انتقاد وهجوم غير مسبوق من داخل الامارات بسبب التطبيع مع اسرائيل

الأحد 28 يونيو-حزيران 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أثار إعلان الإمارات عن مجموعة مشاريع طبية مشتركة إسرائيل في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، موجة من الانتقادات، حتى من داخل النخب الإماراتية.

واعتبر الكاتب الإماراتي المقرب من محمد بن زايد ،عبد الخالق عبد الله، أن القرار الإماراتي لم يكن موفقا.

وقال عبد الله في تغريدة على صفحته في "تويتر"، إن "قرار التعاون مع شركات طبية وبحثية إسرائيلية غير موفق حتى ان كان لمكافحة كورونا".

وأوضح أن "هناك شركات ومعاهد في كوريا اليابان الصين الهند فرنسا ألمانيا أمريكا مليون مرة أفضل مما في إسرائيل".

كما أكد أن "الإمارات لا تحتاج التعاون مع معاهد إسرائيلية ولا تحتاج التعاون مع عدو إسرائيلي للقضاء على كورونا".

هذا وأعلنت الإمارات، الخميس الماضي، أن شركتين إماراتيتين خاصتين أطلقتا مجموعة مشاريع طبية مشتركة مع شركتين إسرائيليتين في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19".