صندوق النظافة والتحسين بمارب يبدأ حملة رش ضبابي واسعة

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انطلقت حملة الرش الضبابي يوم السبت بمدينة مأرب، والتي ينفذها صندوق النظافة والتحسين بالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان، وتستمر الحملة لمدة عشرة أيام، وذلك ضمن إطار فعاليات وأنشطة لجنة الطوارئ بالمحافظة، وتنفيذاً لخطة الصندوق في مكافحة الأوبئة.
وأوضح المدير العام التنفيذي للصندوق، الاستاذ محمد عطية، أن الحملة التي ينفذها الصندوق جاءت بالتعاون مع مكتب الصحة العامة، والذي قام بتوفير المبيدات الحشرية ومواطير الرش، ونفذها الصندوق نظراً لإنشغال مكتب الصحة بجائحة كرونا.
وتقوم الفرق التابعة لصندوق النظافة بالرش في المربعات والأحياء السكنية، والمقرات الحكومية والمنشأت العسكرية والأمنية داخل المدينة، والمناطق المجاورة لها.