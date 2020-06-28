شابة سعودية تتسبب في كارثة طالت 21 فردا في المملكة.. بينهم كبار في السن

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تسببت امرأة سعودية مصابة بفيروس كورونا في نقل العدوى إلى 21 فردا من أسرتها، من ضمنهم كبار في السن.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس السبت، أن من بين الإصابات بالفيروس، التي تم تسجيلها خلال اليوم الماضي، 21 إصابة، تسببت فيها سيدة واحدة مصابة بالفيروس، ومن ضمنهم أشخاص كبار في السن.
وأعلنت وزارة الصحة في آخر حصيلة ليوم أمس عن تسجيل 3927 إصابة جديدة و37 وفاة جديدة. وبلغت حصيلة المصابين منذ بدء تفشي الفيروس في السعودية 178504 إصابات، و1511 حالة وفاة حتى الآن.