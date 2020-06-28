تعرف على..... 5 معايير صحية رئيسية هامة وبسيطة للحماية من السرطان والوفاة المبكرة

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كشف خبراء أنه يمكن منع الموت المبكر عن طريق اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
ويمكن زيادة متوسط العمر المتوقع، وخفض خطر الإصابة بالسرطان، من خلال اتباع خمسة مبادئ أساسية لنمط حياة صحي، بما في ذلك الحد من استهلاك الكحول، وفقدان الوزن إذا كنت تعاني من السمنة.
وقد يكون مفتاح العيش لفترة أطول هو اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن - بما في ذلك تناول الفاكهة والخضروات كل يوم - بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. وهناك خمسة عوامل رئيسية تحدد ما إذا كنت تتبع أسلوب حياة صحي، وفقا لكلية الطب في هارفارد.
ويمكن للإنسان الذي يطابق المعايير الخمسة، أن يعيش ما يصل إلى 12 سنة أطول مقارنة بغيرهم، في حين يمكن للمرأة أن تعيش ما يصل إلى 14 سنة أطول.