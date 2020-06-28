ابرز ما جاء في خطاب الرئيس عبدربه منصور هادي في 6 نقاط

الأحد 28 يونيو-حزيران 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 712

أولاً... تكوين يمن اتحادي آمن ومستقر يعيش أبناؤه في ظل دولة عادلة رشيدة، دولة المساواة.

ثانياً-ضرورة لإنهاء الإنقلاب الذي تقوده المليشيا الحوثية الإيرانية واستعادة الدولة واستئناف مسارنا السياسي التوافقي وسلاماً عادلاً شاملاً يقوم على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار الأممي 2216 والقرارات ذات الصلة".

ثالثاً- قبولنا لاتفاق الرياض، وضرورة تنفيذه بشكل كامل كما ورد في آخر مادة فيه دون انتقاء او تجزئة، منبثقاً من قناعتنا الراسخة بأنه يمثل المخرج الأمن لإنهاء أسباب ومظاهر وتداعيات التمرد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن، وبعض المناطق المحررة.

رابعاً- كل ما يبعث فينا الأسف، والحزن في النفس هو مشاهدة تلك المدرعات، والعتاد والمركبات العسكرية وهي تقتحم مؤسسات الدولة، وتروع الآمنين، في جزيرة سقطرى المسالمة، في حين أنها كانت ينبغي أن تكون في عقبة ثرة، وجبال الحشاء وصرواح، ونهم والبيضاء وقاع الحوبان هناك حيث معركتنا الكبيرة.

خامساً- عدم الاحتكام إلى السلاح والقوة لتحقيق مكاسب شخصية أو تمرير مشاريع فئوية، أو مناطقية أو حزبية ولن يكون مقبولاً ولن يحقق لأصحابه هدفاً أو غاية وسيكون شعبنا اليمني حاضراً دائما للدفاع عن نظامه الجمهوري،ومكتسباته الوطنية، ولا يمكن لأي قوة مهما كانت ان تنتصر على الشعب.

سادساً- ندعوا بالالتزام التام بوقف إطلاق النار في ابين استجابة لجهود السعودية لإتاحة الفرصة لتلك الجهود لإنهاء التمرد على الدولة ومؤسساتها واستئناف تنفيذ اتفاق الرياض، وأدعو المجلس الانتقالي(المدعوم إماراتياً) إلى استغلال الجهود المخلصة التي تبذلها السعودية للعودة إلى مسار تنفيذ اتفاق الرياض وإيقاف نزيف الدم وتفويت الفرصة على المتربصين بالشعب اليمني وإيقاف التصعيد والاعتداءات.