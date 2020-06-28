الأقمار الصناعية تكشف مفاجأة بشأن أنفجار إيران العنيف

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أظهرت صور التقطت عبر الأقمار الصناعية، تفاصيل جديدة في الانفجار الذي وقع يوم الجمعه الماضي في منطقة تضم موقعا عسكريا حساسا قرب العاصمة الإيرانية طهران.
وأظهرت الصور، أن "الانفجار جاء من منطقة قرب خوجير حيث يعتقد محللون أنها تخفي شبكة أنفاق تحت الأرض ومواقع لإنتاج الصواريخ، وذلك حسب وكالة "أسوشيتد برس".
وأوضحت الصور وجود مئات الأمتار من الأراضي المحترقة، التي لم تظهر في صور سابقة للمنطقة تم التقاطها قبل أسابيع من الحادث على بعد حوالي 20 كيلومتر شرق وسط مدينة طهران.
كما أظهرت مبنى يقع بالقرب من علامات الحريق يشبه المنشأة التي شوهدت في لقطات التلفزيون الحكومية، فيما وتقع منطقة تخزين الغاز هذه بالقرب مما يصفه محللون بمنشأة صواريخ خوجير الإيرانية.