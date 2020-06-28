مقتل 6 من عناصر مليشيات موالية لإيران بغارة جوية في سوريا

الأحد 28 يونيو-حزيران 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أفاد المرصد السوري أنّ ستة من عناصر ميليشيات موالية لإيران قتلوا في شرق سوريا قرب الحدود مع العراق في غارات جوية استهدفت مواقعهم ومواقع لقوات النظام التي يدعمونها.

وقال المرصد إنّ "ستّة عناصر من الميليشيات الموالية لإيران، بينهم 4 من الجنسية السورية، قتلوا جرّاء الغارات التي يُعتقد أنها إسرائيلية، استهدفت مواقع قوات النظام والميليشيات الإيرانية في قرية العباس بريف مدينة البوكمال شرق دير الزور".

وتأتي هذه الغارات بعيد أيام من مقتل جنديين سوريين وخمسة مقاتلين موالين للنظام السوري في ضربات إسرائيلية استهدفت جنوب سوريا وشرقها مساء الثلاثاء، وفق المرصد.