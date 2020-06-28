44 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية بهذه الدولة

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أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، تسجيل 4410 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و602 حالة وفاة ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 212802 إصابة و26381 وفاة.
ورجحت الحكومة المكسيكية "أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة والمسجلة رسميا لدى وزارة الصحة"، مؤكدة بأن ذلك يعود إلى إصرار الكثير على عدم التسجيل أو الفحص، وتفضيل آخرين العلاج بالطرق التقليدية.
وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، "جائحة".
وفي سبيل مكافحة الفيروس، اتخذت معظم دول العالم إجراءات استثنائية لمواجهته، تنوعت بين الإغلاق التام والعزل الكامل للمواطنين، وفرض حظر تجول استثنائي، وحظر التجمعات، وإلغاء للأحداث الرياضية والثقافية والاجتماعية والسياسية، ووقف حركة الطيران، إما بشكل جزئي أو كلي.