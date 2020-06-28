الدفاعات الجوية الأمريكية تعلن اعتراض 4 مقاتلات روسية واجبرتها على الرجوع

الأحد 28 يونيو-حزيران 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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اعترض سلاح الجو الأميركي، اليوم، أربع طائرات استطلاع روسية من طراز «تو - 142» على مسافة 120 كلم شرق ألاسكا، وفق ما أعلنت قيادة دفاع الفضاء الجوي للولايات المتحدة وكندا (نوراد).

وقالت «نوراد»، في بيان، إن «مقاتلات (إف - 22) اعترضت أربع طائرات استطلاع روسية (تو - 142) دخلت منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي في ألاسكا».

ومنطقة تحديد هوية الدفاع الجوي هي نطاق تقع مراقبة الحركة الجوية داخله من طرف جيش دولة أو دول، ويتجاوز مجالها الجوي الوطني، وذلك لإتاحة وقت إضافي لرد الفعل في حال رصد مناورة معادية.

وحددت الولايات المتحدة أربع مناطق مماثلة، وأقامت عشرات الدول الأخرى مناطق خاصة بها أيضاً، ويمتد نطاق المراقبة في ألاسكا نحو 320 كلم من سواحلها.

وأضافت قيادة دفاع الفضاء الجوي للولايات المتحدة وكندا أن «طائرات (تو - 142) اقتربت أقل من 65 ميلاً بحرياً (120 كلم) من جنوب جزر ألوتيان التابعة لألاسكا، وبقيت في منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي نحو ثماني ساعات»، وأشارت إلى أن الطائرات لم تخترق المجال الجوي الأميركي.

وهذه المرة الرابعة التي تعترض فيها الولايات المتحدة طائرات عسكرية روسية قرب ألاسكا هذا الشهر.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية في 29 مايو (أيار) صوراً تظهر قاذفتين أميركيتين من طراز «بي - 1» أثناء اعتراضهما من طرف الدفاع الجوي الروسي بعد تحليقهما فوق بحر البلطيق والبحر الأسود قرب روسيا.