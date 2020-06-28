انتحار مليشيات الحوثي في صرواح وإفشال هجوم لهم في تعز ..وهذا اخر المستجدات المعارك

الأحد 28 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- خاص

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صدت قوات الجيش الوطني، السبت، هجوماً عنيفاً لميليشيا الحوثي الانقلابية، في عدد من المواقع شمال غربي مدينة تعز.

وذكرت مصادر عسكرية أن عناصر الجيش من اللواء 17 مشاة تمكنوا من إفشال هجوم عنيفلمليشيات الحوثيين مصحوب بقصف مدفعي في محيط الدفاع الجوي، وأن المواجهات التي استمرت ساعات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف مليشيات الحوثيين.

كانت الجماعة الانقلابية استهدفت بعدد من القذائف السكن الخاص بمرضى الجذام في مدينة النور، ما أدى إلى إصابة اثنين من المرضى، حسب ما ذكرته المصادر الحكومية الرسمية.

وفي جبهات صرواح ونهم والجوف والبيضاء، أكدت مصادر عسكرية أن المواجهات لا تزال على أشدها بين قوات الجيش الوطني المسنودة برجال القبائل ومتمردي مليشيات الحوثية.

وذكرت المصادر أن قوات الجيش الوطني استهدفت تعزيزات ومواقع تجمعات لميليشيات الحوثية في أطراف مديرية صرواح، وأسفر القصف عن سقوط عدد من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، وتدمير عربة محملة بالأسلحة والذخيرة كانت في طريقها للميليشيات في جبهة صرواح.

وحيث تحشد الجماعة الحوثية باتجاه مأرب من ثلاث جهات، يقول عسكريون يمنيون إن الجماعة تكبدت عشرات المسلحين سقطوا قتلى وجرحى وأسرى في جبهات قانية شمال محافظة البيضاء.