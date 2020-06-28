ثلاثة أعراض جديدة لفيروس كورونا كوفيد19 المستجد

الأحد 28 يونيو-حزيران 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أفاد تقرير نشرته شبكة “فوكس نيوز” الأميركية أن هناك 3 اعراض جديدة لمرض كورونا.

و كانت الصحة العالمية قد حددت أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .واليوم تم إضافة : احتقان أو سيلان الأنف، والغثيان، والإسهال إلى القائمة التي تحتوي أعراض الحمى أو القشعريرة، والسعال، وضيق أو صعوبة التنفس، وآلام العضلات، والصداع، وفقدان حاستي التذوق والشم، بالإضافة إلى تقرح الحلق، بحسب تقرير شبكة “فوكس نيوز” الأميركية وفق موقع الحرة.

احتقان أو سيلان الأنف، والغثيان، والإسهال أعراض جديدة وخطيرة للمصابين بفيروس كورونا اللعين .

الاعراض السابقة للفيروس كانت كالتالي

والأعراض السابقة التي تم تحديدها العلماء بحسب الفحوصات الدقيقة تم إضافة أعراض لها في ابريل الماضي وهي :

القشعريرة، والارتعاش، وآلام العضلات، والصداع، وتقرح الحلق، وفقدان حاستي الشم والتذوق.

وكانت الأعراض التي تم تحديدها عند بداية انتشار ظهور الفيروس كالتالي :أعراض الحمى، والسعال، وضيق التنفس، هي الأكثر انتشارا بين المرضى.

اختلاف الاعراض من شخص لآخر

وعن الأعراض فهي تختلف بين المصابين وبعضهم البعض حيث يبدأ المصابون بالشعور بها بعد يومين إلى 14 يوم بعد التقاط عدوى كورونا.

وأكثر الناس عرضة للمضاعفات الخطيرة من الفيروس هم المصابين بأمراض الرئة والقلب والسكري .

عدد المصابين بكورونا علي مستوي العالم لحد الان

وبلغ عدد مصابي كـورونا حول العالم حتى الخميس، نحو 9.4 مليون حالة، فيما شهدت الولايات المتحدة وحدها نحو 2.3 مليون إصابة، بجانب 122 ألف حالة وفاة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.