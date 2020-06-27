آخر الاخبار

السعودية تطلق نيرانها المسلحة باتجاه مراكب إيرانية ,,, وطهران ترد تعديلات اتفاق الرياض .... أبرز المقترحات ...هل تخضع الشرعية أم تصر على التنفيذ الحرفي للمبادرة ؟ وثائق سرية نشرتها وكالة أمريكية تكشف عن ”كارثة خطيرة“ وشيكة الانفجار في اليمن السعودية توقف شابا اعتدى على والدته بالضرب والحرق صحيفة صهيونية تكشف مؤامرات سلطان الظل والخفاء».. محمد بن زايد ... تقرير بريطاني يكشف أخطر مخطط للإمارات يستهدف الشماليين في سقطرى ... خفايا التهجير القسري بعد هزائمه ... حفتر يهــدد بالانتـحار ... وضغوط لا رجاع أكثر من ملياري دولار رونالدو يحقق رقما مميزا في مباراة ليتشي حزب الإصلاح يشارك الحزب الشيوعي الصيني حوارا هاما بمعية 60 قائدا عربيا تحذير عاجل من المركز الوطني للأرصاد لقاطني هذه المحافظات

السعودية تطلق نيرانها المسلحة باتجاه مراكب إيرانية ,,, وطهران ترد

السبت 27 يونيو-حزيران 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 357

 

أطلق خفر السواحل السعودي اليوم السبت، النيرات تجاه صيادين إيرانيين تجاوزوا الحدود البحرية بين البلدين في مياه الخليج.

واوضح قائد قوات خفر السواحل في محافظة بوشهر جنوبي إيران العميد ولي الله رضائي نجاد، إن "قوات خفر السواحل السعودية قامت بإطلاق النار على صيادين إيرانيين في مياه بوشهر"، مضيفا أن "إطلاق النار حدث عندما كان الصيادون في مياه بندر بمقاطعة تنغستان (الحدود البحرية بين إيران والسعودية) التابعة لمحافظة بوشهر"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأوضح قائد قوات خفر السواحل الإيراني بمحافظة بوشهر ”أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن"، مضيفا أنه "سيتم تقديم معلومات إضافية بعد إجراء تحقيق شامل".

كما نقلت الوكالة عن رئيس البلدية حسن دارفيشي، قوله إن "زورق صيد مع خمسة من ركاب ميناء رستامي في تنجستان عاد إلى الحدود الإيرانية فور تعرضه لإطلاق نار من قبل خفر السواحل السعودي".

إقراء أيضاً
صحيفة صهيونية تكشف مؤامرات سلطان الظل والخفاء».. محمد بن زايد ...
بعد هزائمه ... حفتر يهــدد بالانتـحار ... وضغوط لا رجاع أكثر من ملياري دولار
لماذا تراجعت الإصابات بكورونا في مدينة الرياض بنسبة 90% ؟
أول دولة عربية تصدر قرارا يقضي بمنع السفيرة الأمريكية من الإدلاء بأي تصريحات
انفراجة بشأن سد النهضة واثيوبيا تعلن عن اتفاق قريب
ترامب أخطر رجل في العالم....ابنة أخ ترامب تستعد لنشر كتاب يفضح اسراره
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس