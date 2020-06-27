السعودية توقف شابا اعتدى على والدته بالضرب والحرق

السبت 27 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أوقفت الشرطة السعودية في منطقة مكة المكرمة، شاباً اعتدى على والدته المسنة بالضرب والحرق، في جريمة عقوق وعنف أسري أثارت غضباً في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة.

وقالت تقارير محلية، إن الشاب تسبب بإصابة والدته، وهي في العقد السادس من العمر، بجراح وإصابات متفرقة في أنحاء جسدها، كما قام بإحراقها بالنار، قبل أن يفر من المنزل، فيما تم نقل والدته لتلقي العلاج في المستشفى.

وذكرت صحيفة ”سبق“ المحلية، أن شرطة العاصمة المقدسة نجحت في ضبط الجاني بأحد الأحياء في غرب مكة، مضيفةً أنه شاب في عقده الثالث، ومن أرباب السوابق وبحالة غير طبيعية.

ويخضع الشاب الذي لم تتضح جنسيته، لتحقيقات النيابة العامة حالياً قبل إحالته للقضاء، وسط مطالب بتشديد العقوبات عليه من قبل مدونين سعوديين أغضبهم اعتداؤه على والدته.

وتثير حوادث العنف الأسري بشكل عام في السعودية، ردود فعل غاضبة من قبل سكان المملكة، وسط مطالب بتشديد العقوبات على من يتورطون بمثل تلك الحوادث، وتوفير حماية للمعنَفين، سيما النساء والأطفال.