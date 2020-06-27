صحيفة صهيونية تكشف مؤامرات سلطان الظل والخفاء».. محمد بن زايد ...

السبت 27 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت صحيفة كلكلست الصهيونية تفاصيل مثيرة، عن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، من خلال تحقيق لها بعنوان "محمد بن زايد سلطان الظلال"، أي الذي يعمل في الخفاء.

الباحث في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي رصد أهم ما جاء في التحقيق الذي نشرته الصحيفة الصهيونية عن بن زايد من خلال سلسلة تدوينات له على حسابه في تويتر.

وأضاف النعامي : " تحقيق لصحيفة كلكلست الصهيونية عن محمد بن زايد، بعنوان "سلطان الظلال": قال ليهود أمريكيين: الإمارات وإسرائيل تقاتلان في نفس الخندق بن زايد يدير السعودية عن بعد حتى لا تسقط بيد تيار الصحوة الذي يعتبره أخطر من إيران، وهذا ما دفعه لعزل مرسي بوساطة السيسي".

وأوضح النعامي بحسب ما نشرته الصحيفة : " تحقيق الصحيفة الصهيونية أشار إلى أن عداء بن زايد الهائل للإسلام السياسي، يعد قاسما مشتركا بينه وإسرائيل، وهذا ما جعل بن زايد يرى في وصول مرسي للرئاسة في مصر سيناريو الرعب الذي ظلت تفزع منه الإمارات، مما جعله يحول أموال ضخمة للمعارضة المصرية تمهيدا لإسقاط مرسي".

وتابع قائلا :" تحقيق الصحيفة الصهيونية أشار إلى السياسة المزدوجة التي يتبعها بن زايد تجاه إيران على اعتبار أنه يخشى تخلي ترامب عنه، مما جعله يحافظ على نمط علاقة ثابت مع طهران".

وأكد النعامي أن التحقيق يشير إلى تدخل بن زايد في الشؤون العائلية لحاكم دبي لمجرد أن انتقد بذاءة مقربين بن زايد على تويتر.