تحذير عاجل من المركز الوطني للأرصاد لقاطني هذه المحافظات

السبت 27 يونيو-حزيران 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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حذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من إرتفاع درجة الحرارة خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ونصح المركز في نشرته الجوية اليوم المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس قدر المستطاع .. محذراً الصيادين ومرتادي البحر "غرب خليج عدن، المكلا وبروم " من اضطراب الموج أحياناً.

ونبه المركز الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى من إضطراب الموج الشديد.

وأشار إلى أن الأجواء بالمرتفعات الجبلية ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً ومن المحتمل تشكل السحب الركامية الرعدية الممطرة في فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء متفرقة من المحافظات الجبلية، خاصة محافظات حجة، عمران، المحويت، ريمة، إب، تعز، الضالع ولحج وقد تمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات شبوة، حضرموت والمهرة.

وذكر أن الأجواء بالمناطق الساحلية ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً مع رطوبة عالية وحرارة مرتفعة مع احتمال هطول أمطار على المناطق الداخلية منها، والرياح معتدلة وتكون قوية أحياناً على غرب خليج عدن وساحل المكلا وبروم، قد تصل سرعة الرياح إلى 26 عقدة والموج قد يصل إلى 3.5 متر.

فيما سيكون الطقس بالمناطق الصحراوية غائم جزئياً ومغبر نسبياً حار نهاراً قد تصل درجة الحرارة إلى 43 درجة مئوية، وفي أرخبيل سقطرى سيكون غائم جزئياً ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة والرياح جنوبية غربية وسرعتها من 20 إلى 30 عقدة وارتفاع الموج قد يصل إلى 5.0 أمتار.

وكانت قد هطلت أمطاراً متفاوتة الشدة من خفيفة إلى متوسطة خلال الساعات الماضية كان أغلبها خارج نطاق محطات الرصد الجوي، سجلّت بمحافظة حجة بـ 8ر3 ملم، صرفيت المهرة 7 ر2 ملم والمعافر تعز 3ر2 والمحويت 8 ر 1 ملم فللّه الحمد والمنّة.