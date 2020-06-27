لماذا تراجعت الإصابات بكورونا في مدينة الرياض بنسبة 90% ؟

السبت 27 يونيو-حزيران 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تراجعت نسبة الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة السعودية الرياض 90% بعد أن كانت تتربع على القائمة بوصفها أكثر المدن السعودية تسجيلا لحالات الإصابة طوال الفترة الماضية.

وسجلت الرياض أعلى رقم إصابات يومي بالفيروس الأسبوع الماضي، بواقع 2371 حالة، فيما سجلت يوم أمس الجمعة أقل رقم يومي بـ217 حالة، أي إن التراجع وصل إلى ما نسبته 90% تقريبا.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا في العاصمة السعودية 44977 حالة حتى الآن، وذلك منذ تسجيل أول حالة في الثاني من مارس الماضي لشخص قادم من خارج السعودية، وهو ما يشكل 26% من مجموع الإصابات في جميع المناطق السعودية الذي وصل إلى 174577 حالة.

فيما بلغ عدد المتعافين بمنطقة الرياض 32673 حالة، والوفيات 252 حالة حتى أمس الجمعة، بحسب بيانات وزارة الصحة.