مسئول يمني يطالب بإنهاء دور الامارات وينتقد مطبلي قيادات الشرعية ويطالب بدعم الرئيس هادي

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لم ترقى كلمة الرئيس هادي التي القاها اليوم السبت في اجتماع عقده مع قيادات الدولة في الرياض الى مستوى الاحداث.
وكرر هادي في كلمته عبارات ورسائل عدة دون ان تتضمن قرارات انتظرها اليمنيون بعد الاحداث المؤسفة التي شهدتها سقطرى وتصعيد الانتقالي جنوب وشرق اليمن.
وفي اول تعليق لمسئول في الحكومة الشرعية قال المهندس شوقي المخلافي وكيل وزارة النفط والمعادن لموقع مأرب برس :«كنا ننتظر ان يتم انهاء الدور الاماراتي فورا باعتبارها من مدت الانتقالي بالمدرعات والامكانات للانقلاب على الدولة في عدن وسقطرى».
وتحدث معلقا على كلمة هادي «كنا ننتظر انه لايستقيم اي حديث عن تنفيذ اتفاق الرياض قبل انسحاب الانتقالي فورا من سقطرى،واعادة الاموال المنهوبة وانهاء ما يسمى الحكم الذاتي والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض بشقها الامني والعسكري وتسليم السلاح والمنشئات ومؤسسات الدولة في العاصمة المؤقته عدن وثم بعد ذلك تشكيل الحكومة بمشاركة الانتقالي مع ان ما قامت به مليشيات الانتقالي هي من انهت اتفاق الرياض».
وخاطب المهندس المخلافي قيادات الدولة قائلا: يا قيادات يا مطبلين الاوطان ليست للبيع وحتى الرئيس يستمد قوته منكم فان كنتم تطبلون للعجز فلا تلموه وان كنتم رجالا سيشتد عوده وسيعلم ان للشعب رجالا لن تفرط فيه.
واشار المخلافي ان الجميع انتظر تشكيل حكومة حرب اليوم قبل غدا تلبس الاكفان وتلتحم بالشعب وتوفر الامكانات لجيشنا الوطني البطل لينفذ الاتفاقات بطريقته امام الانقلاب الحوثي السلالي الايراني العفن والانقلاب الاماراتي الانتقالي الغادر، حد تعبيره.
وتابع: «رفعت الاقلام وجفت الصحف ولعنة الشعب والوطن لن ترحم احد والتاريخ. يسجل علينا رفع الصوت وتسمية الاشياء بمسمياتها ومطالبة الشرعية بمايجب والالتفاف حولها لصناعة النصر هذه الارض قدرنا عزنا فخرنا سنحميها بالروح والدم والولد فكونوا رجالا لا عبيدا».