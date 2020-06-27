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كلمة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي

السبت 27 يونيو-حزيران 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة
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ظهر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم السبت والقى كلمة تحدث فيها عن التطورات الاخيرة في اليمن.

والقى هادي كلمة خلال اجتماعه بمستشاريه وهيئة رئاسة مجلس النواب والكتل الحزبية.

وكانت مصادر مطلعة قالت لمأرب برس ان لقاءا كان مقررا ان يعقده الرئيس بهئية مستشاريه قبل يومين لكنه تأجل.

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