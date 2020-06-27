ترامب أخطر رجل في العالم....ابنة أخ ترامب تستعد لنشر كتاب يفضح اسراره 17 ألف صابة يومية والعدد يتجاوز نصف مليون إصابة بفيروس كورونا..في هذه الدولة اتفاق مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة باكستان تفصل 262 طيارا بسبب الإشتباه في تزوير شهاداتهم قصف جوي ومدفعي لجيش الإحتلال على غزة الجيش الوطني:استعادة مواقع جديدة في البيضاء وتطويق عاصمة الجوف على واقع المعارك في الحديدة.... هذا أخر المستجدات من خط المواجهة هناك المبعوث الأممي:يفاجئ الجميع يطلق نداء عاجل لكل الأطراف المتصارعة في اليمن دولة خليجية تغرق إسرائيل بأجهزة متطورة لمواجهة كورونا الإمارات تفتح أبواب التطبيع بين جنوب اليمن و الكيان "الإسرائيلي"
أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية اليوم السبت تسجيل ما يزيد عن 17 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ويتجاوز بذلك العدد الإجمالي للإصابات 500 ألف مع زيادة التفشي في مدن كبرى من بينها العاصمة نيودلهي.
ووفقا لإحصاء لـ"رويترز" فالهند لديها حاليا رابع أكبر عدد إصابات مؤكدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا.
ومن المتوقع أن تستمر حالات العدوى في الزيادة باطراد في الهند، ويقول خبراء يقدمون المشورة للحكومة الاتحادية إن على السلطات وضع تقليل معدل الوفيات كأولوية على احتواء انتشار المرض.
وفي ظل الزيادة السريعة لعدد حالات الإصابة بما يفوق طاقة المستشفيات، تسارع بعض المدن مثل نيودلهي لإنشاء مقرات مؤقتة تضم آلاف الأسرّة للحجر الصحي وعلاج مرضى كوفيد-19.
ويبلغ عدد سكان العاصمة نحو 20 مليون نسمة وليس لديها سوى 13200 سرير لمرضى كوفيد-19 .