17 ألف صابة يومية والعدد يتجاوز نصف مليون إصابة بفيروس كورونا..في هذه الدولة

السبت 27 يونيو-حزيران 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية اليوم السبت تسجيل ما يزيد عن 17 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويتجاوز بذلك العدد الإجمالي للإصابات 500 ألف مع زيادة التفشي في مدن كبرى من بينها العاصمة نيودلهي.

ووفقا لإحصاء لـ"رويترز" فالهند لديها حاليا رابع أكبر عدد إصابات مؤكدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا.

ومن المتوقع أن تستمر حالات العدوى في الزيادة باطراد في الهند، ويقول خبراء يقدمون المشورة للحكومة الاتحادية إن على السلطات وضع تقليل معدل الوفيات كأولوية على احتواء انتشار المرض.

وفي ظل الزيادة السريعة لعدد حالات الإصابة بما يفوق طاقة المستشفيات، تسارع بعض المدن مثل نيودلهي لإنشاء مقرات مؤقتة تضم آلاف الأسرّة للحجر الصحي وعلاج مرضى كوفيد-19.

ويبلغ عدد سكان العاصمة نحو 20 مليون نسمة وليس لديها سوى 13200 سرير لمرضى كوفيد-19 .