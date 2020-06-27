اتفاق مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة

السبت 27 يونيو-حزيران 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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قال وزير المياه الإثيوبي اليوم (السبت) إنه سيكون هناك اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان فيما يتعلق بملء سد النهضة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

يأتي ذلك غداة قمة أفريقية مصغرة عقدت عبر الفيديو وجمعت زعماء الدول الثلاث ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الذي يرأس الاتحاد الأفريقي.

وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي على تويتر «تم التوصل إلى توافق لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سد النهضة الإثيوبي الكبير في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع».

واتّفقت إثيوبيا ومصر والسودان خلال قمة أمس على تأجيل البدء بملء خزّان سدّ النهضة الكهرمائي الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق لحين إبرام اتّفاق بين الدول الثلاث بشأن هذا المشروع الضخم الذي يثير توتّرات إقليمية شديدة.

وقالت الحكومة السودانية في بيان «تم الاتّفاق على أن يتمّ تأجيل ملء الخزّان إلى ما بعد التوقيع على اتّفاق"، مشيرة إلى أنّه تمّ أيضاً الاتفاق على أن "تبدأ مفاوضات على مستوى اللجان الفنية فوراً بغية الوصول إلى اتفاق في غضون أسبوعين».

وفي القاهرة أعلنت الرئاسة المصرية في بيان أنّ الاتّفاق ينصّ على «الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السدّ، قبل التوصّل إلى هذا الاتّفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن» الدولي الذي سيبحث هذا الملفّ الإثنين المقبل.