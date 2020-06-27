على واقع المعارك في الحديدة.... هذا أخر المستجدات من خط المواجهة هناك

السبت 27 يونيو-حزيران 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- خاص

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أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، الجمعة، عن تدميرها مخزناً للطيران المسير وموقعا وثكنات للميليشيات الحوثية، لحظة تواجد قيادي ميداني بارز ومرافقيه في الضواحي الشرقية لمدينة الحديدة غرب البلاد.

وأكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان، أن ذلك "رداً على خروقات متكررة لوقف إطلاق النار، من ذات الموقع".

كما أفاد البيان أن الميليشيات الحوثية المتمركزة في منطقة المنصري حاولت، بقصف مدفعي وبمختلف الأسلحة الرشاشة والطيران المسير، استهداف مواقع للقوات المشتركة، مشيرا إلى أن القصف طال أهدافا مدنية في قطاع كيلو 16 وقرى ومزارع مواطنين بعيدة عن أي هدف عسكري في منطقة الجريبة السفلى، وسرعان ما تم رصدها والتعامل معها بنجاح.

وأوضح أن وحدات من القوات المشتركة دكت بالسلاح المناسب الموقع الحوثي في ثكناته ومصرع وجرح كل من فيه، وعلى رأسهم مشرف بارز للميليشيات، (لم يذكر اسمه).

وأضاف أن انفجارات كبيرة دوت من الموقع والثكنات المستهدفة صاحبها تصاعد ألسنة النيران التي أضاءت سماء مدينة الحديدة.

وبحسب البيان، فإن الانفجارات التي استمرت لأكثر ساعة كانت ناتجة عن دك مخزن للميليشيات كان يحوي كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والألغام.