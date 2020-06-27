دولة خليجية تغرق إسرائيل بأجهزة متطورة لمواجهة كورونا

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كشفت صحيفة إسرائيلية، أن الإمارات سلمت إسرائيل في 26 مارس الماضي 100 ألف جهاز لفحص فيروس كورونا.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية (خاصة)، عبر موقعها الإلكتروني، إن "طائرة إماراتية هبطت في إسرائيل محملة بـ100 ألف جهاز فحص كورونا"’ يشار إلى أن سعر جهاز لفحص فيروس كورونا يتجاوز 120 ألف دولار لكل جهاز.
وأشارت إلى أن الطائرة التي أقلعت من أبوظبي، سارت بشكل مباشر إلى مطار "بن جوريون" في تل أبيب.
تزامن الكشف عن ذلك بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب ستوقع اتفاقًا مع الإمارات بشأن التعاون لمحاربة فيروس كورونا.
ولفت نتنياهو إلى أن "هذا الإعلان يأتي نتيجة اتصالات مطولة ومكثفة أجريت خلال الأشهر الأخيرة، وهذا سيجلب الخير للكثيرين في منطقتنا"، وفق زعمه.
وعلى الرغم من أن الإمارات، لا تقيم علاقات علنية مع إسرائيل، إلا أن نتنياهو ومسؤولين آخرين صرحوا في أكثر من مناسبة بوجود تقارب معها، ومع دول عربية وإسلامية أخرى.
وأكد نتنياهو أن التعاون المرتقب لإسرائيل مع الإمارات في مكافحة كورونا يتركز في مجالات البحث العلمي، والتطور والتكنولوجية، مما يحسن الأمن الصحي في المنطقة بأسرها، قائلاً: "هذا التعاون سيجلب الخير للكثيرين في منطقتنا".
فيما لم يصدر تعقيب إماراتي بهذا الخصوص حتى اللحظة.