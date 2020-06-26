السعوديات تتصدرن قائمة أثرياء الشرق الأوسط

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تجاوزت ثروات النساء في السعودية، حاجز الـ225 مليار دولار، تلتهن الإماراتيات بنحو 100 مليار دولار، حسب تقرير حديث أصدرته مجموعة "بوسطن" الاستشارية في دبي.
وتوقع التقرير أن تتجاوز ثروات نساء الإمارات نظيراتهن في السعودية خلال السنوات المقبلة، على وقع معدل نمو سنوي مركب يزيد على 8%، مقارنة بنحو 5% في السعودية، حسب صحيفة "البيان" الإماراتية.
وقال التقرير إن هناك نظرة واعدة مماثلة تتكشف خارج قطاع التعليم، كما تتزايد القيادة النسائية في المنطقة، حيث تشهد الإمارات نمواً 2% ونمواً أعلى في عدد القيادات النسائية.
ولفت التقرير إلى أن ثروات النساء في الشرق الأوسط حاليا، تتجاو 800 مليار دولار، متوقعا أن تتجاوز التريليون دولار بحلول عام 2023، بمعدل النمو الحالي.
وتمثل ثروات النساء في الشرق الأوسط 13% من إجمالي ثروات المنطقة، البالغة حوالي 6 تريليونات دولار، فى حين أن حصة الذكور من هذه الأصول لا تزال أعلى بكثير من 5 تريليونات دولار .
وتمتلك النساء حاليا ما يزيد قليلا عن 32% من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة في العالم، في حين من المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 34% بحلول عام 2023.