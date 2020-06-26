قائد محور البيضاء يكشف عن انتصارات جديدة للجيش الوطني

الجمعة 26 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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قال قائد محور البيضاء العميد عبد الرب الأصبحي، إن قوات الجيش الوطني مسنودة برجال المقاومة الشعبية وطيران التحالف استعادوا عدداً من المواقع في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء.

وأضاف الأصبحي، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن أبطال الجيش والمقاومة يخوضون معارك متواصلة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة قانية لليوم الخامس على التوالي وكبدوها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأكد قائد محور البيضاء أن المعيقات لن تثني أبطال الجيش والمقاومة في مطاردة المليشيات الحوثية الإرهابية وتحقيق النصر الكبير بتحرير كامل البلاد.

وأشاد الأصبحي باستبسال أبطال الجيش والدور البارز الذي اضطلع به رجال المقاومة الشعبية من أبناء قبائل مارب والبيضاء، مثمناً الدعم والإسناد المباشر لطيران التحالف في المعركة وسحقه آليات العدو وتعزيزاته القادمة إلى الجبهة.

وأكد الأصبحي أن المليشيات الحوثية لم تكسب في هذه المعركة وإنما دفعت بالعشرات من المغرر بهم إلى الهلاك.

وأشار إلى أن عشرات الجثث الحوثية ما تزال متناثرة في الجبال والشعاب غالبيتهم من الأطفال. داعياً المواطنين في مناطق سيطرة المليشيات إلى الحفاظ على أطفالهم وعدم تركهم وقوداً لمعارك الحوثي الخاسرة.