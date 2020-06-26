البيض ... يدخل شاب يمني موسوعة غينيس

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حقق الشاب اليمني محمد مقبل الرقم القياسي في موازنة البيض ليدخل بذلك موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
ويلقب محمد البالغ من العمر 20 عاما، على وسائل التواصل الاجتماعي بملك التوازن، حيث أراد أن يرى العالم بأسره موهبته وقدرة التوازن التي يتقنها، مما دفعه إلى اللجوء إلى غينيس للأرقام القياسية لتسجيل اسمه ضمن قائمة الأفضل في العالم.
وقع اختياره على الرقم القياسي لأكثر عدد من البيض المتوازن فوق بعضه البعض، نظرا لمدى صعوبة كسر الرقم القياسي على الرغم من أنه قد يبدو بسيطاً.
وبالفعل نجح مقبل بكسر الرقم القياسي، حيث قام بموازنة ثلاث بيضات فوق بعضها البعض. وتم توثيق الإنجاز في مدينة كوالالمبور في ماليزيا.