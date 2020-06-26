تصريح صادم  ومخيف من منظمة الصحة العالمية حول لقاح كورونا

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه من غير المؤكد أن يتمكن العلماء من التوصل للقاح فعال لفيروس كورونا الذي تسبب في جائحة _كوفيد-19)، لكن الأمر قد يستغرق عامًا قبل أن يتسنى ذلك.
وقال تيدروس، متحدثا في مؤتمر عبر الفيديو من لجنة الصحة بالبرلمان الأوروبي، إنه إذا أمكن إنتاج لقاح من هذا القبيل فيجب أن يكون متاحًا للجميع.
وأضاف "سيكون من الصعوبة بمكان القطع بأننا سنجد لقاحًا... لم نتوصل بعد للقاح لفيروس كورونا. ولذلك آمل عندما يجري اكتشافه أن يكون الأول".
وأوضح أن منظمة الصحة العالمية لديها بالفعل أكثر من 100 تركيبة مرشحة لأن تكون لقاحًا، ومنها واحدة في مرحلة متقدمة من التطوير، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
وتابع: "نأمل أن يكون هناك لقاح، والتقديرات تشير إلى أننا ربما نتوصل إلى واحد خلال عام. وإذا تسارعت الجهود، فربما يكون الأمر أقل من ذلك، ولكن بشهرين. هذا ما يقوله العلماء".