شابة سعودية تعمل في الحرس الملكي السعودي تثير جدلا

الجمعة 26 يونيو-حزيران 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، صورة لامرأة تخدم في الحرس الملكي، ما أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن الصورة أعادت التذكير بحارسات العقيد معمر القذافي.

وأعاد الأمير سطام بن خالد آل سعود نشر الصورة، وتظهر المرأة وهي ترتدي زي الحرس الملكي السعودي، وتقف إلى جانب زميلها في نوبة حراسة على ما يبدو داخل أحد المقرات الرسمية.

وانقسم المغردون على تويتر بين من أيدوا دخول النساء للخدمة في صفوف الحرس الملكي، وآخرين عارضوا هذه الفكرة، بسبب التقاليد الاجتماعية، أو ما قالوا إنه عدم قدرة النساء على العمل في وظائف كهذه.

وانتشر هاشتاغ صورة الموسم، وهاشتاغ الحرس الملكي، بين المغرين على تويتر، للحديث عن الصورة.

وعل أحد المغردين قائلا :" سمو الأمير نحن نفتخر ببنات وطنا ولكن العسكرية والحرسات هي للرجال ليس تقليلا من شأنهم ولكنها طبيعة الرجل والمرأة تحتم ذلك.. وجهة نظري أن الأمور العسكرية للنساء تقتصر على الجوازات التفتيش وما يناسبهم لأسباب طبيعية وأسباب اجتماعية.. نحن نحميهم ولا يستلزم منهم ذلك".



وعلق آخر : " صار هذا آخر طموحنا ، الشباب أولى من الفتيات في مثل هاذي الوظائف بالذات اللي تتطلب قوة وحضور وتحمل ، أما اللي قاعد أشوفه ديكور لا أكثر".



وكتب آخر: " لله كريم والله إني حارس امن ومتخرج من الجامعة وكل سنه أقدم على العسكرية ورفض ، بحجة ناقص طول 1سم وأقدم على جندي بجامعة ، متزوج وعندي طفل والحال يعلم به الله".