ليفربول بطلا بعد 30 عاما ومحمد صلاح يصنع انجازا غير مسبوقا

الجمعة 26 يونيو-حزيران 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، النجم المصري محمد صلاح لتحقيقه لقب جديد مع ناديه ليفربول الإنجليزي وعودة التتويج بالدوري الممتاز الغائب منذ عام 1990، ونشر الحساب الرسمي لـ "الفيفا" على "تويتر"، صورة لمحمد صلاح وهنأه قائلا: " مبروك لمحمد صلاح كتابة تاريخ جديد.. أول لاعب مصري يفوز بلقب البريميرليج".

وساهم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى فى تتويج فريقه بلقب الدورى الإنجليزى للمرة رقم 19 فى تاريخ الريدز والأولى بعد غياب 30 عاما ومنذ التتويج بآخر لقب موسم 1989/1990، ليصل الفرعون المصرى إلى اللقب الرابع مع الريدز، بعدما ساعده فى التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبى وكأس العالم للأندية.

وحقق محمد صلاح العديد من الأرقام القياسية فى مسيرته بقميص ليفربول منذ الانتقال إليه قبل 3 سنوات، بعد شرائه من روما الإيطالى مقابل 42 مليون يورو، ويبدأ صلاح رحلة من التوهج فى الملاعب الانجليزية، ويصبح أهم اللاعبين فى صفوف الريدز.

وتصدر الدولى المصرى محمد صلاح قائمة أفضل لاعبى ليفربول خلال الموسم الحالى بمتوسط أداء بلغ 7.51 درجة خلال فعاليات المباريات التى خاضها الفريق المتوج بالنسخة الحالية.

وحسم نادى ليفربول بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز عقب فوز تشيلسى على حساب مانشستر سيتى فى المباراة التى جمعتهما امس الخميس قبل سبع جولات من نهاية الدوري.

وجاء محمد صلاح على رأس أفضل 10 لاعبين فى الدورى الانجليزى الممتاز وفقاً لإحصائيات المراكز المتخصصة فى تقييم أداء اللاعبين بالدورى الانجليزى.

كما حرص النجم الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى علي الاحتفال بتتويج الريدز بلقب الدورى الإنجليزي لهذا الموسم، حيث قال: نعم إنه شعور جيد أريد أن أشكر جميع مؤيدينا الذين يراقبوننا من جميع أنحاء العالم لقد جعلت هذا الأمر ممكنًا بالنسبة إلينا، وآمل أن نتمكن من الاستمرار في جلب الفرح الذي تستحقه، الآن أنهم سيصدقوننا).

وعاشت مدينة ليفربول، ليل الخميس الجمعة، ليلة صاخبة بعد تتويج فريق "الريدز" بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد سقوط مانشستر سيتي أمام تشلسي 2-1.

وحملت الجماهير أعلام النادي الحمراء، وأطلقت الألعاب النارية في محيط ملعب آنفيلد، معقل النادي، حيث بدأت الليلة الاحتفالات بتتويجه باللقب الغائب.

كما احتفل مجموعة من نجوم فريق ليفربول، بحصد اللقب، حيث تجمع مجموعة من نجوم الفريق، مثل أليسون بيكر وفيرجيل فان ديك، وفيرمينو وأليكس تشامبرلين ومحمد صلاح، لمشاهدة مباراة تشيلسي مع مانشستر سيتي، واحتفلوا بتتويج الريدز عقب نهاية المباراة.

وبات ليفربول بطلًا للدوري الإنجليزي بشكل رسمي للمرة الـ19 في تاريخه.