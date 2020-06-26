بعد حديث نيتناهو.. الامارات تعترف بالتعاون مع اسرائيل ومصدر يبرر

الجمعة 26 يونيو-حزيران 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس -متابعات

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كشف مصدر إماراتي، مساء الخميس، إن شركتين من القطاع الخاص أطلقتا بالتعاون مع شركة إسرائيلية، مشاريع مشتركة في المجال الطبي من أجل مكافحة فيروس كورونا.

وبرر المصدر أن هذه الشراكة فرضتها ظروف أزمة الوباء الذي يجتاح العالم.

كما قال أن هذه الشراكة العلمية والطبية تتجاوز التحديات السياسية التاريخية في المنطقة ضمن أولوية إنسانية، وتضع مصلحة الإنسان والبشرية وحمايتها في مقدمة الأولويات، وذلك للعمل معا من أجل التخلص من جائحة لم يشهد العالم مثيلاً لها بحسب قول المصدر.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلت عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قوله، إن إسرائيل والإمارات ستعلنان قريبا عن تعاونهما المشترك في مجال محاربة فيروس كورونا.

وقال نتنياهو متحدثا في حفل تخرج في أكاديمية القوات الجوية الإسرائيلية، إن "الإعلان القادم سيوجز الطرق التي ستجمع بها الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل قواهما لمحاربة COVID-19". وأضاف أن "التعاون سيركز على البحث والتطوير في المجالات التي ستحسن تقديم الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة".

ولفت نتنياهو إلى أن ذلك التعاون جاء نتيجة "لاتصالات طويلة ومكثفة في الأشهر الأخيرة"، مشيدا بذلك باعتباره "تقدما للجميع في الشرق الأوسط" .

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بـ483,872 شخصاً على الأقلّ حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة امس الخميس.