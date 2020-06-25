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صحيفة هآرتس الإسرائيلية.. تفجر مفاجئة من العيار الثقيل بخصوص الإمارات

الخميس 25 يونيو-حزيران 2020 الساعة 08 مساءً / مارب برس - وكالات
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نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قوله، إن إسرائيل والإمارات ستعلنان قريبا عن تعاونهما المشترك في مجال محاربة فيروس كورونا.

وقال نتنياهو متحدثا في حفل تخرج في أكاديمية القوات الجوية الإسرائيلية، إن "الإعلان القادم سيوجز الطرق التي ستجمع بها الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل قواهما لمحاربة COVID-19".

وأضاف أن "التعاون سيركز على البحث والتطوير في المجالات التي ستحسن تقديم الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة".

ولفت نتنياهو إلى أن ذلك التعاون جاء نتيجة "لاتصالات طويلة ومكثفة في الأشهر الأخيرة"، مشيدا بذلك باعتباره "تقدما للجميع في الشرق الأوسط".

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