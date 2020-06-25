صحيفة هآرتس الإسرائيلية.. تفجر مفاجئة من العيار الثقيل بخصوص الإمارات اللواء أمين الوائلي... يكشف عن تحركات عسكرية عليا لتطويق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف الفرحة تجتاح صفوف طلاب الثانوية العامة في مناطق الشرعية حزب الاصلاح يخرج عن صمته... ويكشف عن موقفه وسياسته الخارجية والداخلية أمير سعودي يوبخ هاني بن بريك.. بعد تطاوله على الملك سلمان وولي عهده رسالة مؤثرة من الشيخ محمد بن راشد لطالب مصاب بفشل كلوي السعودية... جريمة تهز مكة المكرمة.... لشابة عمرها 21 عاما يمنيون عالقون في الهند يحتجون على مكتب اليمنية ويرفعون للحكومة 3 مطالب منطقة في العالم لا يعرف سكانها شيء عن فيروس كورونا صعدة: افتتاح مستشفى عسكري حديث ونادي صحي لعلاج جرحى الحرب
كشف القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي أن القوات المسلحة تطوق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، بعد أن تمكنت من تحرير عدد من المواقع العسكرية ذات الأهمية الاستراتيجية.
وأوضح اللواء الوائلي في تصريح لـ “26 سبتمبر” أن قوات الجيش حررت خلال الأيام القليلة الماضية مواقع استراتيجية في المحافظة آخرها العرق الأسود، وسلسلة جبال الأقشع.
وأفاد أن المليشيا المتمردة تكبدت خلال المعارك عشرات القتلى والجرحى في صفوفها، علاوة على تدمير عدد من العربات والأليات القتالية التابعة لها. كما أكد أن الجيش سيظل صمام أمان الوطن وحارسه الأمين بقيادة فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لافتا أنه لن يألوا جهداً في مواجهة المشاريع التدميرية التي تقودها المليشيا الانقلابية الساعية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
وجدد اللواء الوائلي العهد في المضي قدماً نحو تحقيق النصر المبين لكافة أبناء الشعب اليمني المتمثل في تحرير ما تبقى من تراب الوطن التي ما تزال تحت سيطرة مليشيا الكهنوت الحوثية. وأشاد بالبطولات والتضحيات العظيمة التي يسطرها أبطال الجيش من منتسبي المنطقة العسكرية السادسة، ورجال المقاومة الشعبية الباسلة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.
وقال القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة “إن اليمنيين جميعاً يتوقون للحرية والتخلص من التسلط والقمع والعنصرية التي تكرسها وتمارسها اليوم تلك العصابة المارقة، ويقفون إلى جانب الحكومة الشرعية لاستعادة مؤسسات الدولة المنهوبة”.