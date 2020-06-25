الفرحة تجتاح صفوف طلاب الثانوية العامة في مناطق الشرعية

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ناقشت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، خيارات وبدائل انهاء العام الدراسي لطلاب الثانوية العامة للعام 2019- 2020م،
في ضوء جائحة كورونا. وأقرت اللجنة بهذا الخصوص، اعتماد المعدل التحصيلي ( وهو بجمع نتيجة الطالب في اول ثانوي+ نتيجته في ثاني ثانوي + نتيجة الطالب في الفصل الأول لثالث ثانوي)، وقسمة حاصل الجمع على (3) ونتيجة القسمة على (3) يكون المعدل التحصيلي للطالب في الثانوية العامة.
وجاء اعتماد هذا الخيار بعد نقاش مستفيض لكل الخيارات والبدائل الأخرى، بموجب التقرير المقدم من وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، ووجهت اللجنة وزارة التربية والتعليم باستكمال الإجراءات اللازمة.