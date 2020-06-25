صحيفة هآرتس الإسرائيلية.. تفجر مفاجئة من العيار الثقيل بخصوص الإمارات اللواء أمين الوائلي... يكشف عن تحركات عسكرية عليا لتطويق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف الفرحة تجتاح صفوف طلاب الثانوية العامة في مناطق الشرعية حزب الاصلاح يخرج عن صمته... ويكشف عن موقفه وسياسته الخارجية والداخلية أمير سعودي يوبخ هاني بن بريك.. بعد تطاوله على الملك سلمان وولي عهده رسالة مؤثرة من الشيخ محمد بن راشد لطالب مصاب بفشل كلوي السعودية... جريمة تهز مكة المكرمة.... لشابة عمرها 21 عاما يمنيون عالقون في الهند يحتجون على مكتب اليمنية ويرفعون للحكومة 3 مطالب منطقة في العالم لا يعرف سكانها شيء عن فيروس كورونا صعدة: افتتاح مستشفى عسكري حديث ونادي صحي لعلاج جرحى الحرب
قال رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح في محافظة شبوة يسلم البابكري، قال إن هنا من لا يزال يصر على حشر الإصلاح في موضع ليس مكانه ولا يرتضيه.
وأضاف البابكري في منشور له على "فيسبوك"، أن الإصلاح يعبر عن نفسه بالقول والمواقف المعمدة بالتضحيات بأنه حزب سياسي مدني، في معادلة الدولة والإنقلاب يقف في طرفها الأيمن داعما للدولة وسندا لها وجزء أصيلا منها.
وتابع "لم يكن الإصلاح يوماً مليشيا ولن يكون بل هو والمليشيا ضدان لا يتفقان، وليس جزءاً من محاور الصراع خارج حدود اليمن بل لديه من هموم الشأن اليمني ما يكفي عن أن يشغل بسواها".
وأكد البابكري أن التجمع اليمني للإصلاح يقف مع مؤسسات الدولة المدعومة بالتحالف العربي، ويخوض معركة مواجهة المليشيا المتمردة على الدولة، مشيراً إلى أن هذا هو التجمع اليمني للإصلاح بوضوح.
وأضاف البابكري "من أراد أن يخترع مواقف مشوهة ركيكة ينسبها للإصلاح فهو مخطئ فوضوح خط الإصلاح يقطع الطريق على كل متقول وتكرار الزيف لا يجعل منه في أي وقت حقيقة بل يبقى زيفا اليوم وغداً".