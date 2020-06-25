حزب الاصلاح يخرج عن صمته... ويكشف عن موقفه وسياسته الخارجية والداخلية

الخميس 25 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 مساءً / مارب برس - مارب

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قال رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح في محافظة شبوة يسلم البابكري، قال إن هنا من لا يزال يصر على حشر الإصلاح في موضع ليس مكانه ولا يرتضيه.

وأضاف البابكري في منشور له على "فيسبوك"، أن الإصلاح يعبر عن نفسه بالقول والمواقف المعمدة بالتضحيات بأنه حزب سياسي مدني، في معادلة الدولة والإنقلاب يقف في طرفها الأيمن داعما للدولة وسندا لها وجزء أصيلا منها.

وتابع "لم يكن الإصلاح يوماً مليشيا ولن يكون بل هو والمليشيا ضدان لا يتفقان، وليس جزءاً من محاور الصراع خارج حدود اليمن بل لديه من هموم الشأن اليمني ما يكفي عن أن يشغل بسواها".

وأكد البابكري أن التجمع اليمني للإصلاح يقف مع مؤسسات الدولة المدعومة بالتحالف العربي، ويخوض معركة مواجهة المليشيا المتمردة على الدولة، مشيراً إلى أن هذا هو التجمع اليمني للإصلاح بوضوح.

وأضاف البابكري "من أراد أن يخترع مواقف مشوهة ركيكة ينسبها للإصلاح فهو مخطئ فوضوح خط الإصلاح يقطع الطريق على كل متقول وتكرار الزيف لا يجعل منه في أي وقت حقيقة بل يبقى زيفا اليوم وغداً".