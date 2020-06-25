آخر الاخبار

اللواء أمين الوائلي... يكشف عن تحركات عسكرية عليا لتطويق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف الفرحة تجتاح صفوف طلاب الثانوية العامة في مناطق الشرعية حزب الاصلاح يخرج عن صمته... ويكشف عن موقفه وسياسته الخارجية والداخلية أمير سعودي يوبخ هاني بن بريك.. بعد تطاوله على الملك سلمان وولي عهده رسالة مؤثرة من الشيخ محمد بن راشد لطالب مصاب بفشل كلوي السعودية... جريمة تهز مكة المكرمة.... لشابة عمرها 21 عاما يمنيون عالقون في الهند يحتجون على مكتب اليمنية ويرفعون للحكومة 3 مطالب منطقة في العالم لا يعرف سكانها شيء عن فيروس كورونا صعدة: افتتاح مستشفى عسكري حديث ونادي صحي لعلاج جرحى الحرب في قانية.. مغامرة حوثية تتحول الى محرقة كبيرة لم تكن بحسبانهم

رسالة مؤثرة من الشيخ محمد بن راشد لطالب مصاب بفشل كلوي

الخميس 25 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات
عدد القراءات 168

وجه حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، رسالة مؤثرة إلى طالب هندي يبلغ من العمر 15 عاما، يرقد في المستشفى في الإمارات لإصابته بفشل كلوي، ويحتاج لإجراء عملية جراحية لزراعة كلى.

وجاء في رسالة بن راشد: "عزيزي بريتفيك.. هذه بادرة بسيطة مني لأذكرك بأنك هنا في بلدك، وأنك في أيد أمينة، وأدعو الله أن يمن عليك بالصحة والعافية والسلامة.. حافظ على ابتسامتك أيها المحارب".

ويعاني الطالب الهندي من الفشل الكلوي منذ فترة طويلة، وكان من المقرر أن يجري عملية زراعة كلى سيتبرع بها والده، إلا أن قيود السفر بسبب كورونا حالت دون إمكانية عودة والده إلى دولة الإمارات ليهب ابنه إحدى كليتيه.

من جهتها، أعربت أنديرا دارتشودوري، والدة الطالب الهندي، عن امتنانها وشكرها لبن راشد، على موقفه الإنساني مع ابنها، مؤكدة أن هذا ليس غريبا على الشيخ محمد بن راشد.

إقراء أيضاً
اعترافات خادمة متهمة بضرب رضيعين خليجيين لحد الإغماء
فنانة مصرية شهيرة تقرر الاعتزال بدون مقدمات بعد تقديمها 40 مسلسلا وترفض اكشف الاس
الفنانة المصرية الشهيرة رجاء الجداوي تفقد الوعي وحالتها تتدهور بشكل خطير
بجهود سعودي....حملات بيئية وتأهيل وإنارة الشوارع وإزالة مخلفات السيول في عدن
أطباء في المهجر يقدمون 150 حقيبة صحية للعاملين في مراكز العزل بمأرب
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة مجتمع مدني

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس