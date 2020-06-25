صعدة: افتتاح مستشفى عسكري حديث ونادي صحي لعلاج جرحى الحرب

الخميس 25 يونيو-حزيران 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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افتتحت قيادة محور آزال التابع للقوات الحكومية، اليوم الخميس، مستشفى آزال العسكري ونادي صحي لعلاج وتأهيل جرحى ومصابي الحرب في مديرية باقم محافظة صعدة.

وأوضح قائد محور آزال العميد ياسر الحارثي لوكالة(سبأ)، بان افتتاح هذه المشاريع تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية ممثلة بالرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودول تحالف دعم الشرعية، بجرحى ومصابي الحرب.. مثمنا واجبهم ودورهم الوطني في الدفاع عن النظام الجمهوري واستعادة الشرعية.

وأشار إلى ان المستشفى مجهز بأحدث التجهيزات الطبية وسيعمل على تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للجرحى والمصابين.

واشار الى ان النادي الصحي سيعمل على إعادة تأهيل الجرحى والمصابين والمتضررين من الغام وعبوات ميليشيا الحوثي الارهابية المحرمة دولياً.