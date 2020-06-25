قائد عسكري: مغامرة حوثية تتحول الى محرقة كبيرة لم تكن بحسبانهم

الخميس 25 يونيو-حزيران 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال قائد اللواء 159 مشاة العميد سيف الدين الشدادي أن قوات الجيش تحقق انتصارات كبيرة في جبهات قانية، بمحافظة البيضاء وسط البلاد، موضحا أن كافة الجبهات تحولت إلى مقبرة لجموع المليشيا الحوثية المتمردة.

ونقل موقع الجيش "سبتمبرنت" عن العميد الشدادي أن المليشيا الحوثية حشدت عناصرها إلى جبهة قانية لكن كل تلك الحشود تعرضت لضربات موجعة من قبل رجال الجيش والقبائل المساندة لها.

وأضاف "تحولت مغامرة تلك العصابة الإجرامية إلى محرقة كبيرة لم تكن في حسبانها، أنهت حشودها التي ساقتها كقطيع الأغنام"، لافتا إلى أن المليشيا منيت بهزيمة ساحقة اضطرت للانسحاب من أطراف قانية بما تبقى من أفرادها.

وأشاد قائد اللواء 159 مشاة باستبسال أبطال الجيش ورجال المقاومة الذين لقنوا المليشيا الحوثية دورسا قاسية، مؤكداً أن الشعب لن يسن هذه البطولات والتضحيات الجسام التي سطرها الأبطال البواسل.

وامس الاربعاء أكد العميد ذياب القبلي قائد اللواء 143 مشاة، أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة في جبهة قانية شمالي البيضاء، كبّدوا مليشيات الحوثي الانقلابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضاف العميد القبلي، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن معنويات الجيش الوطني ورجال المقاومة في أعلى مستوياتها والعدو منهار ويولي الأدبار أمام ضربات الأبطال.

وقال قائد اللواء 143 مشاة، أن قوات الجيش والمقاومة مستعدون للتقدّم نحو استكمال تحرير محافظة البيضاء من مليشيات الحوثي الكهنوتية.. مضيفا: "إن شاء الله ستسمعون مايسرّكم خلال الأيام القادمة".

وتدور معارك عنيفة في جبهة قانية واستطاعت قوات الجيش والمقاومة من كسر عدة هجومات للحوثيين خلال الايام الماضية.